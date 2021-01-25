الرائد صلاح الحسيني بعد فقدانه لذراعه اليمنى: أحمي مصر بروحي

قال الرائد صلاح الحسيني، الذي فقد ذراعه أثناء إنقاذ فتاة من انفجار، أن ابنه سأله اين ذراعك اليمين، فأجابه أنه فقده أثناء الدفاع عن مصر، فرد ابنه وبهذا لن تستطيع الدفاع عن مصر، فرد "الحسيني" أفدي مصر بروحي.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حفل الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 والذي يقام بأكاديمية الشرطة، تقديرا لتضحيات رجال وزارة الداخلية الأبرار في الإسماعيلية عام 1952.وعيد الشرطة يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية،علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.