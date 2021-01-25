الشرنوبي وهلا رشدي ومي فاروق نجوم احتفالية الشرطة أمام الرئيس

قدم كلا من النجم الشاب محمد الشرنوبي، والفنانة مي فاروق، والمطربة هلا رشدي عرضا مسرحيا قبل قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة 69.بدأ العرض بمشاهد تمثيلية بين الفنان أحمد خليل وأحد الأطفال عن معنى البطولة، ثم تتجه الأحداث للعرض المسرحي الحي، من خلال دور ضابط شرطة يقدمه محمد الشرنوبي يواجه الضباط الإنجليز في موقعة الإسماعيلية ويحمي الكثير من المصريين ومنهم هلا رشدي، ومي فاروق.وبعد انتهاء المعركة وتقديم الضابط الإنجليزي التحية للضباط المصريين قدم الثلاثي أغنية عن بطولات الشرطة المصرية خلال الفترة الماضية مع سرد عدد من بطولات الشرطة المصرية في الوقت الحديث.وكانت "الدستور" قد كشفت قبل فترة عن تقديم هلا رشدي ومي فاروق لحفل الشرطة وأنهما تعكفان على عمل تحضيرات مع المخرج المسرحي خالد جلال خلال الفترة الماضية.