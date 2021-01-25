وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الرد على اعتقال نافالني

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، كيفية الرد بعد حبس المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني والاعتقالات الجماعية خلال مظاهرات في أنحاء روسيا.وتدعو ثلاث دول في منطقة البلطيق إلى فرض عقوبات أشد صرامة من جانب الاتحاد الأوروبي على موسكو، لكن يبدو أن معظم الدول الأعضاء تميل إلى الانتظار لفترة أطول قليلا قبل اللجوء إلى تدابير أكثر تقييدا، وذلك قبل محادثات مقررة اليوم الاثنين.وعاد "نافالني"، وهو ناشط مناهض للفساد، إلى روسيا في 18 يناير الجاري، بعد شهور من العلاج في ألمانيا بعد محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك، وحُكم عليه بالحبس لمدة 30 يوما انتظارالمحاكمته، وذلك بشكل مبكر.و في ضوء الاحتجاجات على اعتقال نافالني في مدن بجميع أنحاء روسيا في العطلة الأسبوعية، فإن هناك تغييرا يلوح في الأفق، وفقا لوزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس.