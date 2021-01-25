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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:58 ص
السعودية
السعودية
وكالات
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شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ارتفاع، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحًا 33 نقطة ليصل إلى مستوى 8862.52 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.24% خاسرًا 64.07 نقطة ليصل إلى مستوى 26426.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 49.8 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.96%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.84%.

وصعد قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.23%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.17%.

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