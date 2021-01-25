ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ارتفاع، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحًا 33 نقطة ليصل إلى مستوى 8862.52 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.24% خاسرًا 64.07 نقطة ليصل إلى مستوى 26426.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 49.8 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال.وصعد 16 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.96%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.84%.وصعد قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.23%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.17%.