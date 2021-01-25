اليونان تشتري 18 طائرة رافال من فرنسا لمواجهة تركيا

يفترض أن تنجز اليونان، الاثنين، صفقة شراء 18 طائرة «رافال» مقاتلة من فرنسا؛ لتعزيز دفاعاتها وشراكتها مع باريس في مواجهة التوتر المتزايد مع تركيا المجاورة.وينتظر وصول وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، إلى أثينا لتوقيع عقد "يوجه رسالة واضحة في اتجاهات عدة"، على ما قال نظيرها اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، وفي مقدمتها تركيا.ويشمل العقد، البالغة قيمته 2،5 مليار يورو تقريبا، شراء 12 طائرة مستخدمة و6 طائرات جديدة.وينص كذلك على تزويد أثينا بصواريخ عابرة من طراز «سكالب» وصواريخ مضادة للسفن من نوع «اكزوسيت» ومضادات جوية طويلة المدى من طراز "ميتيور".وتفاوضت الحكومتان بسرعة قياسية في شأن هذه الصفقة، واتخذ رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قرار التفاوض في سبتمبر ردا على عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها تركيا ولجوئها إلى عرض قوة في مياه تتنازع عليها مع اليونان وقبرص.