رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

لأول مرة.. أوروبا تولد كهرباء صديقة للبيئة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:30 ص
تولد كهرباء
تولد كهرباء
وكالات
طباعة
كشفت دراسة حديثة أن أوروبا أنتجت العام الماضي لأول مرة كهرباء مولدة من الطاقة المتجددة أكثر من المولدة من مصادر أحفورية.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها مركز الأبحاث البريطاني «إمبر»، ومركز الأبحاث الألماني «أجورا إنرجي فينده»، والتي نشرتها صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، اليوم الإثنين، أن الطاقة المتجددة المستمدة من الرياح أو الشمس أو المياه أو الكتلة الحيوية أنتجت 38% من الكهرباء الأوروبية العام الماضي، بينما أنتج الفحم أو الغاز 37% فقط.

وجاء في التقرير أن هذه "علامة بارزة في تحول أوروبا إلى الطاقة النظيفة".

بينما زادت إنتاجية الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل كبير، تراجعت إنتاجية الكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم على وجه الخصوص.

وبحسب الدراسة، فقد انخفض توليد الكهرباء في محطات الفحم إلى النصف تقريبا مقارنة بعام 2015 وفي العام الماضي وحده، انخفضت بنسبة 20%.

وعزت الدراسة ذلك إلى الجائحة جزئيا. وقال باتريك جرايشن، مدير معهد «أجورا»، إنه «نظرًا للتوسع في الطاقة المتجددة واحتمالية استمرار ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون، سيستمر تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم حتى عقب انتهاء الجائحة».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز يكشف مؤامرة الحزب اللقيط «أمل مصر» وخطة قنوات الإخوان لنشر الفوضى

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

«التخطيط» تعد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الصور

image description

ضبط 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأربعاء.. اليابان تجري محاكاة للتطعيم ضد كورونا

أوكسفام: جائحة كورونا تهدد بتفاقم التفاوت الاجتماعي عالميا

الظواهر المناخية تُودي بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص في 20 عامًا

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة