وزيرا القوى العاملة والهجرة أمام «البرلمان» اليوم

يواصل مجلس النواب جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم وشرح خططهم المستقبلية.ويلقي اليوم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما تلقي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.وكان قد ألقى د محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامجه أمس الأحد، كما حضر الجلسة أيضا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لعرض انجازات وزارته والخطط المستقبلية.