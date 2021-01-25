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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع حركة السياحة في تايلاند لأقل مستوياتها منذ 10 سنوات

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:37 ص
السياحة في تايلاند
السياحة في تايلاند
وكالات
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تراجع عدد السائحين الأجانب الذين وصلوا إلى تايلاند خلال العام الماضي إلى أقل مستوى له منذ 12 عاما على الأقل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على حركة السفر والطيران على مستوى العالم.

وأظهرت بيانات وزارة السياحة والرياضة الصادرة اليوم الاثنين، تراجع عدد السائحين الأجانب خلال العام الماضي إلى 6.7 مليون سائح، مقابل 39.9 مليون سائح خلال 2019، وهو أقل رقم تسجله تايلاند منذ 2008 على الأقل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي عدد السائحين الذين وصلوا إلى تايلاند خلال ديسمبر الماضي بلغ 6556 سائحا مقابل 3.95 مليون سائح خلال الشهر نفسه من 2019.

وأدت الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد والحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين للقادمين من الخارج، إلى استمرار تجنب السائحين السفر إلى تايلاند، مما يهدد الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بعد الأضرار الهائلة التي ألحقتها الجائحة بقطاعي السياحة والتصدير.

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