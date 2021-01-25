نووي إيران وعدوانية تركيا.. أبرز الملفات في اجتماع الاتحاد الأوروبي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، عن أبرز الملفات التي يتم بحثها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل.ووفقا لقناة العربية الإخبارية، فإن الملف النووي الإيراني والعلاقات مع تركيا، أبرز الملفات على طاولة الاجتماع.ودعا دبلوماسي أوروبي إيران إلى العودة من دون شروط إلى الاتفاق النووي.وأشار إلى أن دول الاتحاد تأمل عودة الولايات المتحدة وإدارتها الجديدة إلى الاتفاق، موضحًا أن الإطار النووي هو إطار التفاوض الوحيد حول الاتفاق.وأعربت تركيا، الأحد، عن أملها في خفض التصعيد بمنطقة شرق المتوسط، بالتزامن مع بدء المفاوضات مع أوروبا اليوم.