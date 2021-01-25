كريم هندواى: سعيد بتأهل منتخب مصر لدور الثمانية بمونديال اليد

أعرب كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد عن سعادته وفخره بما حققه وما أداه اللاعبون اليوم أمام سلوفينيا، مؤكدًا أنه مر بلحظات صعبة جدًا من أجل تحقيق حلمه والتواجد في تلك اللحظة.وأضاف "كانت لدي ثقة كبيرة في اللاعبين و(روبرتو جارسيا) باروندو (المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد)، أشكر المدير الفني على ثقته في ضمي رغم عدم لعبي لناد في الفترة الأخيرة".واختتم هندواي تصريحاته قائلًا "أشكر جميع اللاعبين ليس فقط من لعب أو من يتواجد في القائمة لكن الـ 25 المتواجدين منذ البداية للجميع دور في تحقيق ذلك الإنجاز".وحسم منتخب مصر تأهله إلى ربع النهائي بعد تعادل سلوفينيا في الثانية الأخيرة لينتهي اللقاء بنتيجة 25-25 وينتظر الفراعنة لتحديد مركزهم إما ثاني المجموعة ومواجهة الدنمارك أو التصدر ومواجهة ثاني المجموعة وانتظار المتأهل من قطر والأرجنتين وكرواتيا.