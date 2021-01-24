حملات موسعة لإزالة إشغالات الطريق بشارعي ليبيا والثانوية بمطروح

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، إنه تم الدفع بحملات موسعة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشارع ليبيا والثانوية على فترتين تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق.وأكد جاب الله بانه تم التحفظ علي السيارات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين وتم تحرير مخالفات للمحال التجارية وتوقيع غرامات على المخالفين وسيتم تطبيق اقصي غرامة اذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأشار إلى مواصلة الحملات بالشوارع والميادين العامة للقضاء علي ظاهرة إشغال الطريق المخالفة التي أدت إلى احتلال الأرصفة وترتب ذلك على تكدس السيارات والعربات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين.وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم إشغال الطريق بالمخالفة للقانون وتطبيق أقصى عقوبة وغرامة على كل من يخالف هذه التعليمات حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.