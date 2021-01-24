كاتب تركي: إردوغان ينفق المليارات على مشاريع وهمية ويتجاهل المستشفيات

كشف الكاتب التركي والخبير الاقتصادي مصطفى سونماز، الأحد، عن إهدار حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب إردوغان، مليارات الليرات على مشروعات فاشلة تكلفت أموالًا باهظة من أجل أن تُنسب لإردوغان، عدة إنجازات على حساب تجويع الشعب التركي.وانتقد سونماز قرار الحكومة التركية بتخصيص مليار ليرة لإتمام مشروع خط سكة حديد، يصل إلى مستشفى مدينة بورصة في قوجه إيلي، وفقا لموقع تركيا الآن.وقال الخبير الاقتصادي التركي، إن هذا المبلغ كان من الممكن أن يتم إنفاقه لإنشاء مستشفى جديد بسعة 1000 سرير، متسائلًا عن الوصف المناسب لقرارات أردوغان التي أهدرت مال الشعب، «هل هو خائن أو أحمق؟».