أم تقيد نجلها المصاب بمرض عقلي 18 شهرا: «بيتحول لوحش.. وبطالب المسؤولين يساعدوني» (فيديو)

احتجزت سيدة بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، نجلها وقيدته بالسلاسل خلف قضبان حديدية لمدة تزيد عن سنة ونصف السنة، بسبب إصابته بمرض عقلي ولم تتمكن من علاجه.والتقت الدستور بـ"زينب" والدة "محمد" لتحكي قصتها قائله: "ابني تعبان من ١٦ سنة كل يوم أوديه المستشفى ومحدش بيوافق يدخله ويعالجه"، مشيرة إلى أن تشخيص حالة محمد انفصام في الشخصية.وأضافت: "مش عارفه أتعامل معاه بيتحول لوحش يضرب ويكسر في البيت وحاول يقتلني أكتر من مرة".وطالبت الأم تدخل وزيرة الصحة والمسئولين بتبني حالة نجلها وإدخاله مصحة نفسية لتلقى العلاج، مؤكدة أن ظروفها المادية لا تسمح بإدخاله مستشفى خاص حيث إنها تتقاضى معاش قدره ٩٠٠ جنيه فقط.