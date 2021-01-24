اليوم.. «صديق العريس» في عظة الأحد على ON

ألقى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، الأحد، كلمة عبر قناة ON وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.وتناول نيافته كلمات القديس يوحنا المعمدان من خلال إنجيل القداس، وهو إنجيل الأحد الثالث من شهر طوبة، والتي تحدث فيها عن المسيح المسيا الآتي، مُشَبِّهًا نفسه بصديق العريس الذي إذ يرى العريس (المسيح) فيفرح.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.