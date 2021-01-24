تدمير ومداهمة 10 أوكار لداعش في ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن تدمير ومداهمة عشرة أوكار للدواعش في محافظة ديالى.وقالت المديرية- في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأحد - إنه وعلى أثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت طائرات طيران الجيش العراقي من تدمير ثمانية أوكار للدواعش في منطقة الخيلاوية والطبج التابعة إلى قرة تبة في محافظة ديالى.وأضافت: أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ولواء المشاة ٢٠ داهمت وكرين وضبطت بداخلهما دراجة نارية، 2 مولد كهربائي ومواد غذائية معلبة".