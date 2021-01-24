إسبانيا تدين الهجوم الإرهابى فى بغداد

دانت الحكومة الإسبانية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع الخميس الماضى في إحدى الأسواق في مدينة بغداد، والذي خلف أكثر من 20 قتيلًا وعشرات الجرحى.وأعربت حكومة إسبانيا عن تضامنها مع الشعب العراقي في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية ضد السكان المدنيين والتعايش السلمي في البلاد، وذلك وفق بيان للسفارة الإسبانية بالقاهرة.وجددت حكومة إسبانيا التزامها الراسخ بمواصلة العمل مع السلطات العراقية للقضاء على الإرهاب والمساهمة من أجل عراق أكثر استقرارًا وازدهارًا وسلامًا.