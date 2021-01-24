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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع معظم بورصات الخليج.. والكويت تصعد بفضل البنوك

الأحد 24/يناير/2021 - 04:44 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع اليوم الأحد، وواصلت دبي تكبد خسائر من الجلسة السابقة في ظل تأثر المعنويات بتزايد إصابات كوفيد-19 في الإمارات.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.5%، ونزل سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 1.7% في حين هبط سهم مصرف الراجحي 0.5%.

وفي دبي، خسر المؤشر الرئيسي 0.7%، مواصلا تكبد خسائر من الجلسة السابقة، تحت وطأة تراجع سهم إعمار العقارية القيادي اثنين بالمئة.

وهبط سهم العربية للطيران للرحلات منخفضة التكلفة 3.7%.

علقت دبي العمليات الجراحية غير الضرورية لمدة شهر وأوقفت العروض الترفيهية الحية في الفنادق والمطاعم حتى إشعار آخر في ظل تنامي إصابات فيروس كورونا في المركز التجاري للشرق الأوسط.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة في الإمارات البالغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة إلى ثلاثة أمثاله في الشهر المنصرم إلى نحو 354 لكل مليون نسمة هذا الأسبوع، وفقا لبرنامج "عالمنا في بيانات" البحثي التابع لجامعة أوكسفورد.

ولا تصدر الإمارات بيانات عن مواقع تسجيل الإصابات، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت دبي، التي خففت القيود مبكرا، هي الأكثر تضررا من الزيادة الأخيرة.

تخلى مؤشر أبوظبي عن مكاسب حققها في التعاملات المبكرة وأغلق مستقرا، وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9%.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.3% متأثرا بتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.8% ونزول سهم مصرف قطر الإسلامي 0.6%.

لكن المؤشر الرئيسي الكويتي ارتفع 0.6%، وأغلقت جميع أسهم الشركات المالية على ارتفاع مثل بنك الكويت الوطني الذي تقدم 0.6%.

سمح بنك الكويت المركزي للبنوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق للعام 2020.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.1 بالمئة تحت وطأة هبوط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البلاد، اثنين بالمئة.

السعودية.. خسر المؤشر 0.5 بالمئة ليسجل 8830 نقطة.
أبوظبي.. استقر المؤشر عند 5613 نقطة.
دبي.. تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 2716 نقطة.
قطر.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة مسجلا 10707 نقاط.
مصر.. هبط المؤشر 1.1 بالمئة إلى 11525 نقطة.
البحرين.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1454 نقطة.
سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.5 بالمئة ليسجل 3730 نقطة.
الكويت.. زاد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6239 نقطة.

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