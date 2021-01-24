«ذا روك» يتحول إلى مصفف شعر شخصي لابنته الصغيرة (صور)

"ذا روك" مصفف شعر لابنته

يشارك طفلته فى مشاهدة الأفلام

أطفال ذا روك

أطل النجم العالمى دوين جونسون، المعروف بـ"ذا روك"، على جمهوره، بمجموعة من الصور له، مع طفلته من داخل غرفتها الصغيرة، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، حيث تفاعل معه أكثر من 7 ملايين متابع.ويبدو أن ذا روك سعيدًا، بكونه تحول إلى مصفف شعر شخصى لصغيرته، التى تبلغ من العمر عامين، حيث علق ذا روك على الصور قائلًا: "بالرغم أن طفلتى تبلغ من العمر عامين، إلا أننى المسئول الوحيد عن تصفيف شعرها وإزالة كل التشابكات المؤلمة من شعرها".وأضاف بفكاهيته المعهودة: "قد أكون أصلع ولكننى أعرف شيئًا أو شيئين عن الشعر، لأننى كنت أتمنى أن يكون لدي شعر" وهو منسجمًا فى تمشيط شعر طفلته الصغيرة.ودائمًا ما يحرص النجم العالمي دوين جونسون، على توثيق لحظاته الشخصية مع ابنته تايا، فمرة تجده ينشر صور مع طفلته وهما يشاهد فيلم الأنيميشن The Lion King، حيث عبر عن سعادته بمشاركة طفلته على مشاهدة الأفلام معها، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.وكان ذا روك، 48 عامًا، احتفل بزواجه، في أغسطس ٢٠١٩، حيث نشر مجموعة صور زفافه على حبيبته لورين هاشيان، وهي بالفستان الأبيض، بعد علاقة حب دامت لسنوات بينهما، وأنجب "ذا روك" من لورين هاشيان 3 فتيات وهن، جامسن وثري، وآخرهم تيانا التي تبلغ من العمر عام ونصف فقط، بعد علاقة حب عمرها 12 عامًا منذ عام 2007، وحتى الآن.