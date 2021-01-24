إزالة الإشغالات بشريط السكة الحديد بطلخا (صور)

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، بسرعة التنسيق مع شرطة المرافق وقطاع السكة الحديد للتعامل فورًا وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشريط السكة الحديد.‎وأوضح رئيس المدينة أنه تم فورًا إزالة كل الإشغالات بالمنطقة، مضيفًا أنه تم التنسيق مع قطاع السكة الحديد لإيجاد بديل خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للعبور بالمنطقة لعدم قدرتهم الصعود والهبوط من كوبرى المشاة بالمنطقة.‎وقال إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، فقد تم فورًا رفع الباعة الجائلين والإشغالات من على قضبان السكة الحديد، وتم تخصيص اثنين من مسئولى الإشغالات بالوحدة المحلية للتواجد الدائم بالمنطقة لعدم تجدد تواجد الباعة الجائلين بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات فورًا حيال المخالفين وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.‎وفى ذات السياق، أكد محافظ الدقهلية أنه سبق وأن كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة التجاوب مع شكاوى الموطنين والعمل على حلها فورًا بالتنسيق والتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أننا جميعًا نعمل بكل الجهد وبتعاون وتنسيق مستمر بين جميع الأجهزة تحقيقًا لرضا المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.