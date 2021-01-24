الإمارات تصادق على إنشاء سفارة أبوظبي في تل أبيب

صادق مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، على إنشاء سفارة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".جاء ذلك خلال أولى اجتماعات مجلس وزراء الإمارات في عام 2021، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.وفي أغسطس الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين وذلك برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما قالت الإمارات إن الاتفاق سيكون له وقع إيجابي على المنطقة.