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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

الأحد 24/يناير/2021 - 06:46 م
الغاز الطبيعي كبديل
الغاز الطبيعي كبديل للسيارات
محمود مرعي
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أطلقت الحكومة في بداية شهر يناير الجاري البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو المشروع الذي يفتح الباب لعدد كبير من أصحاب السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص لاستبدال مركباتهم التي مر على إنشائها 20 عامًا بمركبة أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي".

تفاصيل البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح في 4 يناير الجاري المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي كانت تنظمه وزارة التجارة والصناعة وتم الإعلان في المؤتمر عن السيارات المتاحة للاستبدال وعددها 7 سيارت حديثة، ووفق بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة فيستهدف البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي استبدال 70 ألف مركبة قديمة في عام 2021 موزعة كالاتي:55 ألف من سيارات التاكسي والملاكي، و15ألف ميكروباص، وفي العامين القادمين 2022-2023 يرتفع العدد لـ180ألف سيارة قديمة.

مدة سداد قسط السيارة

ووضع البرنامج خطة تتضمن أن يدفع صاحب المركبة القديمة ومقدم السيارة الجديدة من الحافز المالي والتي أعلنت عن الحكومة اتاحتها حافزا ماليا قدر بــ 60 ألف جنيه، وأطلق البنك المركزي مبادرة لتمويل باقي ثمن السيارة بفائدة 3% وفترة سداد 10 سنوات.

ووفق ما أعلن أن السيارات التي سوف تشارك في المبادرة يتم تجميعها محليا لتعزيز صناعة السيارات وتوفير فرص عمل، كما أن الشركات العالمية سوف يسمح لها بالمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة، لإدخال التكنولوجيا الأجنبية الجديدة للعمل في مصر.

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ويذكر أن المبادرة توفر 50% من تكاليف التشغيل، حيث توفر السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج عن تشغيلها بالغاز الطبيعي ما يصل لـ50% من مصروفات التشغيل لصاحب السيارة، بسبب الوفر الذي سيحققه استهلاك الغاز الطبيعي له في آلية عمل "الوقود المزدوج"، عن العمل بالبنزين وحده.

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