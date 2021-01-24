وفاة حالتين متأثرتين بإصابتهما بكورونا في مستشفى شبين القناطر

أعلن مصدر طبي بمستشفى شبين القناطر المركزي، اليوم الأحد، عن وفاة حالتين متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد كانا محجوزين بالعناية المركزة.وذكر المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحالتين محجوزتان من تاريخ 15 من الشهر الجاري حتى وفاتهم اليوم، مشيرًا إلى أن الحالتين إحداهما عمره 80 عامًا مقيم بقرية كفرالشوبك، والحالة الثانية لمُسن عمره 70 عامًا مقيم بكفرشبين، موضحًا أنه محجوز حاليًا بالمستشفى 4 حالات بالعناية المركزة و8 بالقسم الداخلي.