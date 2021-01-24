«في اليوم الدولي للتعليم».. طارق شوقي: «فرصة لتأكيد جهود الدولة للنهوض بالعلم»

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منظومة التعليم المصري، بمناسبة الاحتفال بيوم التعليم العالمي، قائلا: "لعلها فرصة للتأكيد على جهود الدولة في السنوات الأخيرة للنهوض بالعلم والتعلم والمعرفة لإعداد جيل من الشباب المصري يتعلم ويفكر ويبتكر".وأكد الوزير أن الدولة المصرية، تبذل جهودًا كبيرة لإعداد نظام تعليمي جديد بدأ إطلاقه عام ٢٠١٨ ووصل الآن إلى الصف الثالث الابتدائي في جميع مدارس الجمهورية، كما استثمرت الدولة في استخدامات التقنيات الرقمية في التعليم منذ عام ٢٠١٨ أيضًا وجهزت العديد من المصادر التعليمية الرقمية لمواكبة العصر.وتابع: "نعمل على إيجاد حلول للعديد من المشكلات المتراكمة مثل الكثافات، والأبنية التعليمية، وأحوال المعلمين، والانتقال من ثقافة التعليم من أجل الامتحان إلى ثقافة التعلم واكتساب المهارات الحياتية وبناء الشخصية".واختتم رسالته قائلًا: "كل عام وحضراتكم بكل خير والتعليم المصري يخطو إلى الأمام بخطوات ثابتة إن شاء الله".