بعد سيامته أمس.. أول فعالية رعوية مطران سوهاج للكاثوليك (صور)

نشر الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، مجموعة من صور أول فاعلية رعوية للأنبا توما حليم حبيب، أسقف سوهاج الجديد، اليوم الأحد.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية قام بسيامة الانبا توما حليم امس السبت.وتمثلت الفعالية في صلاة القداس الإلهي بمناسبة السيامة الإنجيلية للشماس مينا رفعت، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بسوهاج.