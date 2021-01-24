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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 6 سنوات لهاتك عرض طفلة بالمعادي

الأحد 24/يناير/2021 - 04:48 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار وجيه شقوير، بمعاقبة المتهم "شنودة.ع" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة بالمعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب العشماوي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأن بدائرة قسم المعادي محافظة حلوان هتك عرض الطفلة المجني عليها مانو نويل، والتي لم تبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك عن طريق القوة بأن انتهز فرصة استغراقها في النوم وجردها من ملابسها وحسر عن نفسه ملابسه ملامسًا مواطن عفتها حال كون المتهم خادمًا بالأجرة لدى أصول المجني عليها.

وتضمنت شهادة والدة المجني عليها أن أبلغتها بقيام المتهم بالدخول عليها غرفة نومها حال نومها وجردها من ملابسها وقام بملامسة مواطن عفتها وأبلغتها بأنها ادعت الاستغراق في النوم أثناء قيامه بهتك عرضها خوفًا من المتهم، واعتياد المتهم ارتكاب تلك الواقعة عدة مرات خلال الأسبوع الواحد على مدار سنة ونصف، وأضافت أن المتهم يعمل كخادم لديها منذ أربعة أعوام وأنه استغل تلك الصفة لارتكاب جرمه.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية أن التحريات السرية أكدت صحة ما شهدت به والدة المجني عليها وأقوال الطفلة بقيام المتهم باستغلال وظيفته كخادم لدى أهل المجني عليها وقيامه بهتك عرضها.

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