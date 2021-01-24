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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تُدين سياسة أردوغان تجاه المعارضة فى تركيا

الأحد 24/يناير/2021 - 03:30 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أدانت ألمانيا سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومته، ضد رموز المعارضة التركية.

وقالت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، بيربل كوفلر، فى تغريدة لها على حسابها الرسمي عبر "تويتر"، إن "إلغاء براءة المعارض التركي عثمان كافالا و8 متهمين معه يوم 22 يناير هو أمر لا يمكن تفهمه".

وأشارت "كوفلر" إلى أن القرار التركي ضد كافالا يسير إلى الحالة التي وصل إليها القانون في تركيا.

وكانت محكمة في إسطنبول ألغت الجمعة الماضي، قرار تبرئة المدافع البارز عن حقوق الإنسان عثمان كافالا على خلفية دوره في احتجاجات العام 2013 ضد الحكومة، مما يمهد لإعادة محاكمته.

كما أدان الاتحاد الأوروبي اعتقال المعارض التركي عثمان كافالا، المسجون منذ أكثر من عام.

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