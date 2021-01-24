تشكيل لجنة لمعاينة الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع إرشادية بسيوة

قال العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة إنه بعد الانتهاء من تلقى طلبات المزارع الإرشادية لمزارعي سيوة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين تم تشكيل لجنة من المختصين بمجلس المدينة والإدارة الزراعية ومركز بحوث الصحراء وجهاز تحسين الأراضي لمعاينة الأراضي بالمناطق المختلفة ليتم اختيار 20 فدانا كنماذج ارشادية يتم تعميمها في الفترة المقبلة.وأكد علي أن ذلك جاء من منطلق تعظيم الاستفادة من موارد الواحة ورفع المستوى الاقتصادى للمزارعين مشيرا إلى أن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشان عمل مزارع إرشادية للمزارعين.