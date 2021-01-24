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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مصادر كنسية تكشف كواليس لقاء البابا بسكرتارية المجمع المقدس

الأحد 24/يناير/2021 - 02:01 م
لقاء البابا بسكرتارية
لقاء البابا بسكرتارية المجمع المقدس
جرجس صفوت – تريزة شنودة
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التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس السبت، بأعضاء لجنة السكرتارية المجمعية، والتي تكونت من الأنبا دانيال سكرتير المجمع الأول، وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس السكرتير الثاني، وأسقف عام مصر القديمة، والنائب الباباوي بالخليج، إضافة للأنبا غبريال أسقف بني سويف، وعدد من الرعاة والرهبان.

وكشفت مصادر كنسية مُطلعة، بعض تفاصيل اللقاء في تصريحات خاصة للدستور، حيث أشارت إلى أن اللقاء اشتمل على خطة الكنيسة خلال الفترة المُقبلة، للتكيف مع فيروس كورونا المستجد، والتي بدأ الشعب المصري في التعامل معها كوباء قد تطول مدته.

واشتملت أوراق الكنيسة في التكيف مع الفيروس على القداسات الإلهية، والتي قد تدفع الكنيسة بنسبة 90% وفقًا للمصادر، على فتح جزئي للكنائس وعودة جزئية للقداسات بين نهاية يناير الجاري ومطلع فبراير المُقبل، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية.

و أوضحت المصادر أن الأنشطة الكنسية قد تعود بعد فترة ولكن لن يشملها الفتح الجزئي، كما أنه من المُقرر أن تُطرح عدة ملفات على طاولة المجمع المُقدس الذي سينعقد في مارس، ليصبح أولها "قضية الانتهاء التام من قانون الأحوال الشخصية"، إضافة إلى بعض المتغيرات التي طرأت على الكنيسة وأبرزها
فيروس كورونا المستجد.

وبخصوص السيامات، أوضحت المصادر أنها ستتم قبيل المجمع مباشرة، أو قد تؤجل إلى عيد العنصرة وفقًا للحالة العامة حينها، وتداعيات الفيروس المنتشر، بينما يترأس البابا تواضروس الثاني، طقوس إتمام عمل زيت الميرون المُقدس، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس في مطلع الصوم الكبير الذي يبدأ في مارس المقبل، الذي يشهد السيامات وإعداد الميرون والمجمع.

وأشارت المصادر إلى أن حفل اليوبيل الذهبي للبابا كيرلس سيأتي في التاسع من مارس المقبل وهو تذكار رحيله وغالبا ما سيتم بدير الشهيد العظيم مارمينا الذي عمره البابا كيرلس السادس وأوصى بالدفن فيه، بينما حفل تأبين الذكرى السنوية الاولى للانبا صرابامون قد يأتي ليتها في الثامن من مارس وهو تذكار رحيله بديره.

واوضحت المصادر أنه قد يدمج الحفلين سويا في يوم واحد.

وكان القس بولس حليم، مُتحدث الكنيسة الرسمي، ومُدير مركزها الإعلامي قد أصدر بيانًا، أعلن فيه عن اللقاء، وأشار أيضًا إلى أنه تم لمناقشة الإعداد لجلسة المجمع المقدس التي يجري الترتيب لعقدها في شهر مارس المقبل، وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة، وإعداد زيت الميرون المقدس.

وأوضح حليم، أنه سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس، وتذكار السنة الأولى لنياحة شيخ البرية الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

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