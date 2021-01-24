مقتل 38 مسلحا في اشتباكات مع قوات الأمن في أفغانستان

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أن 38 مسلحا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن بأجزاء مختلفة من البلاد في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.وأضافت الوزارة في بيان لها، أن مقاتلي طالبان احتشدوا في أجزاء مختلفة من منطقة "أرغنداب" بإقليم قندهار أمس لمهاجمة مواقع تابعة لقوات الأمن.وأضاف البيان أن القوات الأمنية بدعم من الدفاع الجوي استهدفت تجمعات لمقاتلي طالبان، مما أسفر عن مقتل 38 مسلحا، وعثر الجيش الوطني الأفغاني على 17 عبوة ناسفة وأحبط مفعولها والتي تم زرعها لاستهداف مدنيين وقوات الأمن، طبقا لما ذكره مسؤولو أمن في البيان.يأتي ذلك فيما أصيب ستة جنود من الجيش الوطني الأفغاني، في اشتباك مع حركة طالبان في إقليم بلخ، اليوم.