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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القضاء الإداري يرفض طعون إلغاء قرارات دمج النقابات الفرعية بالمحامين

الأحد 24/يناير/2021 - 01:41 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من محمد حسن، والسيد فايق المحاميان، والتى يطالبان فيها بوقف إعلان نتيجة وإلغاء قرار دمج نقابة المحامين الفرعية شرق وغرب بالإسكندرية.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى وقت سابق برفض دعوى وقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة لانتخابات فرعية.

واختصمت الدعوى رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته.

وقالت الدعوى إن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

وكان محمد كمال وأشرف عبدالله تقدموا بطلب لنقيب المحامين رجائى عطية، لتأجيل انتخابات المحامين الفرعية بجنوب الجيزة حفاظٱ على المحامين وتماشيٱ مع اجراءات الدولة الإحترازية التى اتخذتها لحماية الأرواح من فيروس كورونا.

وجاء بالطلب أننا نحن المحامين لا نمثل أنفسنا فقط بل نمثل مجتمع بجميع أطيافه وفصائله، فالمحاماة إنعكاس للعدل واحد جناحى العدالة التى تمثل القضاء الواقف.

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