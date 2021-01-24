القضاء الإداري يرفض طعون إلغاء قرارات دمج النقابات الفرعية بالمحامين
الأحد 24/يناير/2021 - 01:41 م
عماد سليمانطباعة
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من محمد حسن، والسيد فايق المحاميان، والتى يطالبان فيها بوقف إعلان نتيجة وإلغاء قرار دمج نقابة المحامين الفرعية شرق وغرب بالإسكندرية.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى وقت سابق برفض دعوى وقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة لانتخابات فرعية.
واختصمت الدعوى رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته.
وقالت الدعوى إن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.
وكان محمد كمال وأشرف عبدالله تقدموا بطلب لنقيب المحامين رجائى عطية، لتأجيل انتخابات المحامين الفرعية بجنوب الجيزة حفاظٱ على المحامين وتماشيٱ مع اجراءات الدولة الإحترازية التى اتخذتها لحماية الأرواح من فيروس كورونا.
وجاء بالطلب أننا نحن المحامين لا نمثل أنفسنا فقط بل نمثل مجتمع بجميع أطيافه وفصائله، فالمحاماة إنعكاس للعدل واحد جناحى العدالة التى تمثل القضاء الواقف.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى وقت سابق برفض دعوى وقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة لانتخابات فرعية.
واختصمت الدعوى رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته.
وقالت الدعوى إن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.
وكان محمد كمال وأشرف عبدالله تقدموا بطلب لنقيب المحامين رجائى عطية، لتأجيل انتخابات المحامين الفرعية بجنوب الجيزة حفاظٱ على المحامين وتماشيٱ مع اجراءات الدولة الإحترازية التى اتخذتها لحماية الأرواح من فيروس كورونا.
وجاء بالطلب أننا نحن المحامين لا نمثل أنفسنا فقط بل نمثل مجتمع بجميع أطيافه وفصائله، فالمحاماة إنعكاس للعدل واحد جناحى العدالة التى تمثل القضاء الواقف.