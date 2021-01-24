دبلوماسي أوروبي: فرض العقوبات على تركيا سيظل مطروحا

قال دبلوماسي أوروبي، اليوم الأحد، إن هناك تغييرا كبيرا في المواقف من جانب تركيا فيما يتعلق باليونان وقبرص وقضايا أخرى في شرق المتوسط، وأن تلك التغييرات لا تبدو مؤقتة كما حدث في الماضي بل إنها اكثر جوهرية.وأضاف المصدر، وفقا لصحيفة كاثمريني اليونانية، أن خيار العقوبات على تركيا سيظل مطروحًا على الطاولة، لكن معظم الدول الأعضاء تريد الانتظار ومعرفة ما إذا كان نهج تركيا الجديد سيستمر أم لا.وتابع: "لذلك لن يكون هناك قرار بشأن العقوبات خلال اجتماعات الاثنين، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي ليس بالوقت المناسب لتسريع عملية فرض العقوبات".