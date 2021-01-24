تعرف على المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة من بنك ناصر الاجتماعي
الأحد 24/يناير/2021 - 01:04 م
داليا عبد الباسططباعة
قال هيثم الفاوى المحامى المختص بشؤون الأسرة إنه لتنفيذ حكم النفقة من بنك ناصر الاجتماعى لابد من تجهيز المستندات المطلوبة وهي:
1-الصيغة التنفيذية للحكم ومعلن إعلان قانونى صحيح.
2- شهادة إدارية تفيد إتمام الإعلان من واقع دفتر المحضرين.
3-شهادة تفيد نهاية الحكم أو وجود استئناف له وإذا عدل الاستئناف بالزيادة أو النقصان وشهادة إدارية له.
4- الأرقام التأمينية مطبوعة لكل الموجودين بالحكم.
5-صورة بطاقة الزوج أو شهادة ميلاد كمبيوتر.
6-صورة بطاقة الزوجة "متزوجة أو مطلقة وليس آنسة.
7-صورة ضوئية من قسيمة الزواج أو الطلاق.
8-صور شهادات ميلاد الصغار كمبيوتر.
9-خطاب تحري عن الزوج من القسم التابع له.
10-توكيل خاص بالبنك باسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بصفته.
1-الصيغة التنفيذية للحكم ومعلن إعلان قانونى صحيح.
2- شهادة إدارية تفيد إتمام الإعلان من واقع دفتر المحضرين.
3-شهادة تفيد نهاية الحكم أو وجود استئناف له وإذا عدل الاستئناف بالزيادة أو النقصان وشهادة إدارية له.
4- الأرقام التأمينية مطبوعة لكل الموجودين بالحكم.
5-صورة بطاقة الزوج أو شهادة ميلاد كمبيوتر.
6-صورة بطاقة الزوجة "متزوجة أو مطلقة وليس آنسة.
7-صورة ضوئية من قسيمة الزواج أو الطلاق.
8-صور شهادات ميلاد الصغار كمبيوتر.
9-خطاب تحري عن الزوج من القسم التابع له.
10-توكيل خاص بالبنك باسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بصفته.