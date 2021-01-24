تعرف على المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة من بنك ناصر الاجتماعي

قال هيثم الفاوى المحامى المختص بشؤون الأسرة إنه لتنفيذ حكم النفقة من بنك ناصر الاجتماعى لابد من تجهيز المستندات المطلوبة وهي:1-الصيغة التنفيذية للحكم ومعلن إعلان قانونى صحيح.2- شهادة إدارية تفيد إتمام الإعلان من واقع دفتر المحضرين.3-شهادة تفيد نهاية الحكم أو وجود استئناف له وإذا عدل الاستئناف بالزيادة أو النقصان وشهادة إدارية له.4- الأرقام التأمينية مطبوعة لكل الموجودين بالحكم.5-صورة بطاقة الزوج أو شهادة ميلاد كمبيوتر.6-صورة بطاقة الزوجة "متزوجة أو مطلقة وليس آنسة.7-صورة ضوئية من قسيمة الزواج أو الطلاق.8-صور شهادات ميلاد الصغار كمبيوتر.9-خطاب تحري عن الزوج من القسم التابع له.10-توكيل خاص بالبنك باسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بصفته.