ألمانيا تعتزم دعم تطوير طرق الدراجات لحماية المناخ

أعلنت الحكومة الألمانية عزمها دعم تطوير وتجديد البنية التحتية لطرق الدراجات بإجمالي 660 مليون يورو.وذكرت صحيفة "فيلت أم زنتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أنه يمكن للولايات التقدم بطلب للحصول على الأموال من البرنامج الخاص لهذا الغرض اعتبارا من الأسبوع القادم.وقال وزير النقل الألماني أندرياس شوير للصحيفة الألمانية: "بالتعاون مع الولايات سوف نعمل لأجل أن تصل الأموال بسرعة وبشكل غير بيروقراطي، حيثما تحقق أكبر فائدة، أي حيثما يستفيد الناس مباشرة منها ويشعرون سريعا بالتحسينات".