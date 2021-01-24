بريطانيا: أمامنا طريق طويل قبل تخفيف قيود كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، إن البلاد لا يزال أمامها طريق طويل حتى يمكنها تخفيف قيود العزل العام التي تفرضها، رغم وجود مؤشرات على أن تلك القيود تسهم في تقليل معدلات الإصابات بكوفيد-19.وقال هانكوك خلال مقابلة مع سكاي نيوز "هناك دلائل مبكرة على أن الإغلاق بدأ يسهم في تقليل حالات الإصابة، لكن أمامنا طريق طويل للغاية لتنخفض تلك الأعداد بما فيه الكفاية، لأن معدل الحالات كانمرتفعًا بصورة غير معقولة، ويمكنكم ملاحظة الضغوط التي تعاني منها هيئة الصحة العامة البريطانية".وأضاف هانكوك أنه يأمل أن تتمكن المدارس، التي أغلقت أمام معظم الطلاب منذ الخامس من يناير في إطار إجراءات العزل العام، من إعادة فتح أبوابها في فترة عيد الفصح أوائل أبريل، لكنه قال إن ذلك يعتمد على البيانات المتعلقة بمرض كوفيد-19.