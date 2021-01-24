أمن القاهرة يحل لغزة السيارة «المحروقة» بالتجمع الأول

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات حريق سيارة أسفل كوبرى بمنطقة التجمع الأول، عقب السيطرة على الحريق، بعدما احترقت السيارة بالكامل، حيث تبين إن سبب الحريق ماس كهربائي، وبالكشف على السيارة تبين أنها مسروقة وأن قائدها فر هاربًا.بإجراء التحريات وجمع المعلومات، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل، مسجل خطر، وتبين أن السيارة كانت بحوزته أثناء نشوب الحريق بها.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بقيامه بسرقة السيارة من صاحبها، وفي يوم الواقعة أثناء سيرة بالسيارة فوجيء بانبعاث الأدخنة من السيارة واشتعالها فتركها وفر هاربًا.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.