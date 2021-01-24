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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في نيجيريا تتخطى 120 ألف حالة

الأحد 24/يناير/2021 - 11:54 ص
كورونا في نيجريا
كورونا في نيجريا
وكالات
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سجلت نيجيريا، أمس السبت، 1633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 120 ألفا و602، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية، اليوم الأحد.

وتوفي خمسة أشخاص آخرين بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 1502 حالة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض الليلة الماضية، وتواصل السلطات النيجيرية إعداد خطط للحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد حوالي عام من نقل مسافر إيطالي الفيروس إلى البلاد، عبر مطار "لاجوس" في 27 فبراير 2020.

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