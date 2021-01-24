الأمن يكشف ملابسات خطف طفلة بأحد القطارات بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن صورتين لسيدة وبصحبتها طفلة صغيرة داخل أحد القطارات المتجه من " بورسعيد إلى طنطا، والادعاء بأن الطفلة مختطفة وأنه يجري تسليمها لقسم شرطة محطة سكك حديد الإسماعيلية.و تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد السيدة المعنية وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وباستدعائها حضرت وبصحبتها الطفلة وكلٍ من والد الطفلة ووالدتها وجدها لوالدها، مقيمين بذات العنوان.وبسؤال السيدة أقرت بأن الطفلة حفيدة زوجها ومقيمة برفقتها بذات العنوان وأنها كانت بصحبتها في طريق العودة من بورسعيد إلى الإسماعيلية عقب زيارة أحد أقاربها، وقد أيد الباقون ذلك، وتم تحديد القائم بنشر الخبر (موظف – مقيم بالإسماعيلية) وبالتواصل معه أفاد بنشره الخبر على صفحته الشخصية لاشتباهه في عدم وجود صلة قرابة للطفلة بالسيدة المصاحبة لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.