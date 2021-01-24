صعود بورصة البحرين في بداية تعاملات اليوم

سجل المؤشر العام لسوق البحرين المالي ارتفاعًا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% رابحًا 4.47 نقطة ليصل إلى مستوى 1457.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 127.4 ألف دينار بحرينى.وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.38% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.89% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.27%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%.فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.37% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.69%، وهبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.89%.