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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود بورصة البحرين في بداية تعاملات اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 11:04 ص
بورصة البحرين
بورصة البحرين
وكالات
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سجل المؤشر العام لسوق البحرين المالي ارتفاعًا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% رابحًا 4.47 نقطة ليصل إلى مستوى 1457.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 127.4 ألف دينار بحرينى.

وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.38% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.89% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.27%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.37% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.69%، وهبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.89%.

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