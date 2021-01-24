ضبط 15122 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

واصلت وزارة الداخلية جهودها في الحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهوري، خلال 24 ساعة عن الآتى:ضبط عدد (15122) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14964) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (158) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (614) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.كما ضبط (171) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (913) أرجيلة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.جارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.