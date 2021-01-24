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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانا تواصل تقييم مدى فتك سلالة كورونا الجديدة

الأحد 24/يناير/2021 - 10:52 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
منار احمد
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يواصل علماء وخبراء صحة بريطانيون خلال الفترة الحالية، تقييم مدى فتك فيروس كورونا المتحور في المملكة المتحدة البريطانية.

كما فند العلماء والخبراء ما قاله رئيس الوزراء بوريس جونسون، بشأن ارتباط فيروس كورونا "المتحور" بمعدل الوفيات المرتفع في البلاد، وفق لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

والجمعة قال جونسون في إفادة صحفية، إن "هناك أدلة تشير إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة أواخر العام الماضي، قد ترتبط بمعدل وفيات أعلى".

وظهرت السلالة الجديدة لأول مرة قبل أسابيع في بريطانيا ثم انتقلت إلى عشرات الدول، وقال العلماء إنها أسرع انتشارا من فيروس كورونا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تحاول كل من هيئة الصحة العامة في إنجلترا، و"إمبريال كوليدج لندن"، وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وجامعة إكستر، تقييم مدى "فتك" الفيروس المتحور.

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