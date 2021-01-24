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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة قاتل حفيدة آخر رئيس وزراء لليبيا إلى الجنايات

الأحد 24/يناير/2021 - 10:27 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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أحالت النيابة العامة، قاتل حفيدة ونيس القذافي آخر رئيس وزراء لليبيا في عهد الملكية إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها ريتاج محسن ونيس القدافي عمدا بأنه قام على إثر خلاف دب بينهما لإلحاحها المستمر على طلبها الزواج منه بدفعها من أعلى شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع العلوي بالعين التي استأجرها لإقامتها فاسقطها عمدا قاصدا من ذلك قتلها وقد ارتطمت بالأرض فالمت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على الفور.

وشهد صاحب جراج بأنه حال تواجده بمسكن المتهم، صعد الأخير والمجني عليها إلى الطابق العلوي وقد تنامى إلى سمعه صوت شجار بينهما لم يتبين مضمونه لتحدثهما باللهجة الليبية وقد تبين قولة المجني عليها لكلمة (ليه) عدة مرات حتى انقطع صوتهما، وبوصول الشاهد السادس بناء على اتفاق مسبق وبمرور خمسة عشر دقيقة هرول اليها المتهم مخبرا إياهم بانتحار المجني عليها بأن أسقطت نفسها من الشرفة، فتوجه والخامس للطابق العلوي وبالبحث عنها وبالدلوف لغرفة النوم الرئيسية أبصر وجود حقيبة ملابس مفتوحة أعلى السرير وأبلغه الثاني برؤية المجني عليها ملقاة أسفل العقار غارقة بدمائها، فتوجهوا إلى الطابق السفلي وتوجهوا جميعا إلى أسفل العقار حيث يتواجد الجثمان وبوصوله إلى المجني عليها أبصر المتهم قد سبقهم إليها مستلقيا فوقها خشية رؤية أحد لها وأبصر بجانبها مفتاح الشقة وأضاف بأنه عند حضور الشرطة قدم المتهم لهم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها مخرجا إياه من بين طيات ملابسه.

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