جمهوري يحذر من مساءلة ترامب: ستؤدي لمحاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين

حذر جون كورنين، السيناتور الأمريكي الجمهوري، من تداعيات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في المجلس للمرة الثانية.وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، موجهة لزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، "إن مساءلة ترامب قد تُفضي إلى محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين، إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس بعد عامين".زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، كان قد أعلن، الجمعة، أن مساءلة الرئيس السابق ترامب في مجلس الشيوخ ستجري في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير بعد أن يسلم مجلس النواب رسميًا اتهامات المساءلة للمجلس، غدًا الاثنين.وشدد "شومر" على ضرورة التحرك بسرعة للتصديق على أعضاء حكومة الرئيس جو بايدن، ومسؤولين إداريين رئيسيين آخرين.