أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

كشف طبيب في مستشفى «كفر الشيخ العام» عن واقعة صادمة، إذ جاءته سيدة للكشف عن طفلها الرضيع وسألته: «أرضَّع إبني بعد ما أشرب حشيش بوقت أد إيه؟».وأضاف الطبيب الاستشاري لـ«الدستور» أنه فوجئ من السؤال، لكنها أكدت له أنها تشرب مخدر الحشيش مع زوجها وتخاف أن يؤثر ذلك على طفلها الذي تقوم بإرضاعه.وتابع أنه لم يجد سبيلًا سوى إجابتها عن سؤالها حرصًا على صحة الطفل، وقال لها: «رضِّعي ابنك طبيعي بعد الحشيش بـ24 ساعة لو بتحششي متقطع، لكن لو بتحششي بانتظام يرضع صناعي».وأوضح أنه حاول إقناعها بترك شرب الحشيش حفاظًا على صحتها، إلا أنها أخبرته أن زوجها يرفض مطلقًا أن تقلع عن تلك العادة السيئة.