إصابات «كورونا» تقترب من مليون حالة في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 957 ألفا و213 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 13 ألفا و616 حالة.ووفقا للبيانات، تعافى من الإصابة بالفيروس 12 ألفا و335 شخصا من المصابين.وأعلنت هولندا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 47 أسبوعًا.