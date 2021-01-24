رئيس برلمانية «مستقبل وطن» يواصل دعمه لمستشفيات قنا بأحدث الأجهزة الطبية

زود النائب رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، مساء أمس السبت، مستشفى قنا العام، بعدد من الأسرة والأجهزة الطبية الحديثة، وذلك استمرارًا للمبادرة التي أطلقها، لمساعدة المستشفى على الاستمرار في تقديم خدماته للمواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة إليهم، وزيادة قدراته الاستيعابية، للتخفيف عن كاهل أهالي المحافظة.من جانبه أثنى الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، على الجهد الكبير الذي يقوم به النائب، في دعم القطاع الطبى بالمحافظة، قائلًا إن «نهر العطاء مستمر لا ينضب في ظل وجود نواب شغلهم الشاغل هموم الوطن والمواطنين».ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، بمبادرة النائب أشرف رشاد، في دعم المستشفى العام، مؤكدًا أن قنا كانت تفتقد هذه المبادرات الوطنية المخلصة التى تحقق الصالح العام.يأتي هذا فيما سبق أن قدم النائب أشرف رشاد، 10 وحدات صحية، وعددا من الأجهزة الطبية الحديثة لمستشفى قنا العام ومركز الأورام بالمحافظة، لدعم العمل بهما.