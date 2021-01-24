رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: يجب مساندة رجال الشرطة ودعمهم معنويا في محاربة الإرهاب

الأحد 24/يناير/2021 - 08:38 ص
النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان
إسلام نصير
طباعة
هنأ النائب محمد سلطان، عضو لجنة  حقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأسرة جهاز الشرطة من ضباط ومجندين وأفراد وعاملين، بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الشرطة، مشيدًا بتضحياتهم المستمرة.

وأضاف سلطان، في بيان له اليوم، أن رجال الشرطة يقومون بجهد كبير، في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية والتضحية بأغلى مايملكون وهي النفس، مما يؤكد وطنية وانتماء هؤلاء الأبطال لمصرهم الحبيبة.

وشدد سلطان، على ضرورة الوقوف بجانبهم ودعمهم معنويا في حربهم مع القوات المسلحة الباسلة ضد قوى الإرهاب والتطرف، موجهًا التقدير والإعزاز للشهداء الأبرار من رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم لينعم المصريون بالأمن والأمان، وتحية تقدير واحترام إلى الأسر المصرية التي قدمت هؤلاء الشهداء لتحيا مصر.

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن مصر خاضت حربا شرسة ضد الإرهاب، وخلال هذه الفترة وواجهت الأجهزة الأمنية الإرهاب ببسالة، وقدم خلالها رجال الجيش والشرطة أرواحهم ودماءهم بهدف الحفاظ على استقرار مصر، ومازالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين أو تنكسر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة بمطروح

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

الصور

image description

جامعة أسيوط: 12 عمارة سكنية كفرع للمدينة الجامعية بأسيوط الجديدة

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 24-1-2021

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

بعد زلزال المحيط.. تحذير «تسونامي» خاطئ يُثير الذعز في تشيلي

بيع نسخة طبق الأصل من سيارة «نايت رايدر» في مزاد هاسيلهوف

اليوم.. مصر تسعى للتأهل لربع النهائى بمونديال اليد أمام سلوفينيا

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

دار النخبة تطرح رواية «الصدفة المتوفية» لـ إيمان المشهوري

مناقشة كتاب «ديوان الخط العربي في سورية» بمكتبة الإسكندرية

سهير عبد الحميد تروي سيرة قصور مصر المهجورة

الثلاثاء.. الروائي عبده خال ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب»