مقتل شخص إثر هجوم للقراصنة على سفينة تركية قرب نيجيريا

شن قراصنة مسلحون، هجوما على سفينة شحن تركية على متنها 19 شخصًا أمام سواحل نيجيريا، الأمر الذى أدى إلى مقتل شخص وخطف 15 آخرين.وأكدت السلطات التركية أن سفينة "موزارت" التي تبحر تحت علم ليبيريا، وتتبع لشركة "بودين" المتمركزة في إسطنبول، كانت في طريقها من مدينة لاجوس في نيجيريا إلى كيبتاون في جنوب أفريقيا، حينما تعرضت لهجوم على يد قراصنة في مضيق غينيا على بعد 100 ميل من مدينة سان-تومي.وذكرت القناة - نقلا عن مصادر متعددة - أن القراصنة قتلوا رجلا من بين أفراد الطاقم الـ19، وهو أذربيجاني، واختطفوا 15 شخصا، بينما بقي 3 آخرين على متن السفينة التي تتجه حاليا إلى ميناء "بورت-جانتيل" في الجابون.وأشارت المصادر إلى أن تركيا أطلقت جهودا للعثور على الطاقم المختطف، حيث تم استنفار السفارات في نيجيريا ودول الجوار لهذا الهدف.