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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بهاء سلطان يوضح موقفه من التصالح مع المنتج نصر محروس

الأحد 24/يناير/2021 - 05:43 ص
بهاء سلطان
بهاء سلطان
حسين الجندي
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في أول رد تعليق لنجم الغناء العربي بهاء سلطان، تعقيبًا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن صلح بينه وبين المُنتج نصر محروس، قال: «بداية لم أسع يومًا لخلاف مع أحد.. لا المُنتج نصر محروس ولا غيره، لكن إيمانًا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم الإثنين الماضي 19 يناير 2021، هو أني ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغاني شابها عيب هندسي لا علاقة لي به؛ لأنني سبق وسجلتها، وتعاونًا مني في إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلهم، وبدأنا بـ"أنا الغلطان"».

وأضاف سلطان، أن الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم «رامي الحمول »، «ده حب ولا»، «ليالي طويلة».

وانهى «سلطان»،في بيان له، الحديث حول التعاون الفترة المُقبلة مع فري ميوزك أو شركات آخرى، قائلًل: «إن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد؛ لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض للبدء في تنفيذه المرحلة المُقبلة».

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