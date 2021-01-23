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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الإحصاء: 191 مليون دولار واردات المصريين من الشاي خلال 10 أشهر

السبت 23/يناير/2021 - 11:27 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات المصريين من الشاي إلى حدود 191.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 219.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 28.4 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء أن واردات سكر مكرر سجلت أيضًا تراجعًا لـ 29.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 103.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 73.7 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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