رضوى سمير تكشف تفاصيل روايتها الأولى «نفس كاميليا»

تصدر قريبًا عن دار كتبنا للنشر والتوزيع رواية «نفس كاميليا» للروائية الشابة رضوى سمير، وتأتي الرواية في 241 صفحة من القطع المتوسط.تقول رضوى سمير، إن الرواية تدور حول شخصية «كاميليا» سيدة ثلاثينية متزوجة من «عز»، ولديها ابنتها« ليلى»، عاشت «كاميليا» في كنف والدتها المنفصلة عن والدها،وتعمل في مجال الفن التشكيلي.وتضيف «سمير»: «تعيش كاميليا نوبات سعادة مفرطة ونوبات اكتئاب حادة، في أحدي نوبات الاكتئاب التي مرت بها، تقرر أن تبحث وتتعلم أكتر عن هذه الحالة الغريبة التي تأتي دون أي أسباب، وتقرر أن تذهب إلى أخصائية نفسية، يدور بينهم حوارات طويلة تستدعي فيه فترات طفولتها ومراهقتها، وكيف كانت تلجأ لإيذاء نفسها عندما تكون في أي من حالات الاكتئاب التي تمر بها، وكيف أيضًا تكون في أقصى السعادة وتحقق أهداف وأحلام في وقت في قمة الإبداع».نكتشف من خلال القصة إنها على علاقة بـرَجل آخر «خالد» يصغر منها بـ 7 سنين، واستمرت العلاقة عدة سنين عندما أهملها زوجها عز،و تشير رضوي سمير إلى أن شخصية «كاميليا» عبر الرواية تسرد تفاصيل كيف تعرفت على «خالد»، وكيف أعطى لها كل ما كانت تحتاج إليه من اهتمام وجنون وحب طايش، وكيف كانت أضعف من أنها تتركه.وتلفت «سمير» إلى وجود أحداث كثيره في الرواية، منها أثر علاقتها بأمها في حياتها، والرواية تسرد تفاصيل الصراع نفسي بين الذنب الخطيئة والصواب والغلط والاكتئاب والسعادة.وتختم «سمير» بأن شخصية «كاميليا» مستوحاة من أكثر من قصة حقيقية، وتطمح إن تكون سبب ولو لفئة بسيطة إنها تفكر في المرض النفسي على أنه مرض يكاد يكون أصعب وأكبر من المرض العضوي.جدير بالاشارة إلى أن رضوى سمير هى ابنة الكاتبة الصحفية والروائية زينب عفيفي، وتعد رواية «نفس كاميليا» هي العمل الروائي الأول لها.