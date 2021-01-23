رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رضوى سمير تكشف تفاصيل روايتها الأولى «نفس كاميليا»

السبت 23/يناير/2021 - 11:02 م
رضوى سمير
رضوى سمير
خالد حماد
طباعة
تصدر قريبًا عن دار كتبنا للنشر والتوزيع رواية «نفس كاميليا» للروائية الشابة رضوى سمير، وتأتي الرواية في 241 صفحة من القطع المتوسط.

تقول رضوى سمير، إن الرواية تدور حول شخصية «كاميليا» سيدة ثلاثينية متزوجة من «عز»، ولديها ابنتها« ليلى»، عاشت «كاميليا» في كنف والدتها المنفصلة عن والدها،وتعمل في مجال الفن التشكيلي.

وتضيف «سمير»: «تعيش كاميليا نوبات سعادة مفرطة ونوبات اكتئاب حادة، في أحدي نوبات الاكتئاب التي مرت بها، تقرر أن تبحث وتتعلم أكتر عن هذه الحالة الغريبة التي تأتي دون أي أسباب، وتقرر أن تذهب إلى أخصائية نفسية، يدور بينهم حوارات طويلة تستدعي فيه فترات طفولتها ومراهقتها، وكيف كانت تلجأ لإيذاء نفسها عندما تكون في أي من حالات الاكتئاب التي تمر بها، وكيف أيضًا تكون في أقصى السعادة وتحقق أهداف وأحلام في وقت في قمة الإبداع».

نكتشف من خلال القصة إنها على علاقة بـرَجل آخر «خالد» يصغر منها بـ 7 سنين، واستمرت العلاقة عدة سنين عندما أهملها زوجها عز،و تشير رضوي سمير إلى أن شخصية «كاميليا» عبر الرواية تسرد تفاصيل كيف تعرفت على «خالد»، وكيف أعطى لها كل ما كانت تحتاج إليه من اهتمام وجنون وحب طايش، وكيف كانت أضعف من أنها تتركه.

وتلفت «سمير» إلى وجود أحداث كثيره في الرواية، منها أثر علاقتها بأمها في حياتها، والرواية تسرد تفاصيل الصراع نفسي بين الذنب الخطيئة والصواب والغلط والاكتئاب والسعادة.

وتختم «سمير» بأن شخصية «كاميليا» مستوحاة من أكثر من قصة حقيقية، وتطمح إن تكون سبب ولو لفئة بسيطة إنها تفكر في المرض النفسي على أنه مرض يكاد يكون أصعب وأكبر من المرض العضوي.

جدير بالاشارة إلى أن رضوى سمير هى ابنة الكاتبة الصحفية والروائية زينب عفيفي، وتعد رواية «نفس كاميليا» هي العمل الروائي الأول لها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يدرس إقالة رئيس لجنة الحكام

الباز: مصر تعيش عصر التحديث بعد ثورة 30 يونيو

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

مصرع وإصابة 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة بمطروح

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مونديال اليد: الدانمارك وإسبانيا والمجر أول المتأهلين للدور ربع النهائى

أول تعليق من اتحاد الكرة على الهجوم الموجه للتحكيم المصرى

ألمانيا تفوز على البرازيل 31-24 بالدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

سهير عبد الحميد تروي سيرة قصور مصر المهجورة

الثلاثاء.. الروائي عبده خال ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب»

رضوى سمير تكشف تفاصيل روايتها الأولى «نفس كاميليا»

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي